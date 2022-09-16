صورة أرشيفية.. مدير إذاعة البحرين الاستاذ إبراهيم علي كانو وبعض الموظفين في زيارة إلى بابكو عام 1958

محمد بن مسعود - الدمام - مدير إذاعة البحرين الاستاذ إبراهيم علي كانو وبعض الموظفين في زيارة إلى بابكو عام 1958م.

في الصورة من اليسار:

1- د. حسن عبدالله فخرو

2- محمد يوسف البابيع

3- م. علي محمد مراد

4- يوسف مطر

5- أحمد سلمان كمال

6- محمد علي أبل

7- إبراهيم علي كانو

8- عبدالرحمن فخرو

9- علي محمد تقي

10-عبدالجليل الصفار

11- محمد ابراهيم الذوادي