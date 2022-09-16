صورة أرشيفية.. مدير إذاعة البحرين الاستاذ إبراهيم علي كانو وبعض الموظفين في زيارة إلى بابكو عام 1958

محمد بن مسعود - الدمام - مدير إذاعة البحرين الاستاذ إبراهيم علي كانو وبعض الموظفين في زيارة إلى بابكو عام 1958م.
في الصورة من اليسار:
1- د. حسن عبدالله فخرو
2- محمد يوسف البابيع
3- م. علي محمد مراد
4- يوسف مطر
5- أحمد سلمان كمال
6- محمد علي أبل
7- إبراهيم علي كانو
8- عبدالرحمن فخرو
9- علي محمد تقي
10-عبدالجليل الصفار
11- محمد ابراهيم الذوادي
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