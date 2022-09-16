رئيس مجلس الشيوخ في جمهورية كازاخستان يستقبل وزير الشؤون الإسلامية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
استقبل معالي رئيس مجلس الشيوخ في جمهورية كازاخستان الدكتور ماولين أشيمبايف بمقر مجلس الشيوخ في العاصمة الكازاخستانية نور سلطان اليوم، معالي وزير الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، على هامش مشاركته الرسمية في مؤتمر زعماء الأديان العالمية والتقليدية، رئيسا لوفد المملكة.
ونوّه الرئيس أشيمبايف بدور المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله – في نشر السلام والتسامح والوئام، وخدمة الحرمين الشريفين اللذين يقصدهما ملايين الحجاج والمعتمرين سنويا، مؤكدًا أن مشاركة المملكة في مؤتمر زعماء الأديان ساهم في إنجاح أعماله وتوصياته التي ستترجم عملياً لتحقيق أهدافه المرجوة للتصدي للكراهية.
وأشاد بالعلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين والتي تشهد مرحلة جديدة من القوة بفضل حرص واهتمام قيادتي البلدين، مؤكداً أن هذه الزيارة ستعزز العلاقات المتميزة بين البلدين والتعاون المشترك في المجالات التي تخدم مصالح البلدين.
وأشار أشيمبايف إلى أن مجلس الشيوخ في كازاخستان يقدر الدور الذي تضطلع به المملكة في دعم مسيرة التعاون والبناء، وتقديم المساعدات للحكومة والشعب الكازاخي، ومن بينها بناء مجلس الشيوخ في العاصمة نور سلطان، معبرا عن إعجابه بالتطور الهائل الذي تشهده المملكة والمشاريع الكبرى التي تنفذها .
من جانبه، أعرب معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عن شكره وتقديره لحكومة جمهورية كازاخستان على الدعوة للمشاركة بأعمال المؤتمر، منوهاً بما تشهده العلاقات بين البلدين من تقدم وتطور في كافة المجالات، نتيجة لحرص قيادتي البلدين الشقيقين.
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وأشاد بما تحقق من نجاح كبير في تنظيم مؤتمر زعماء الأديان العالمية والتقليدية في كازاخستان، مؤكدا أهمية المؤتمر في تعزيز الحوار ونشر ثقافة التسامح والعيش المشترك، مقدما شكره لجميع القيادات السياسية والدينية بجمهورية كازاخستان، على الحفاوة وحسن الاستقبال.
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