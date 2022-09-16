بالفيديو.. هل شوربة الكوارع تساعد في تكون الكولاجين بالقدمين؟.. استشاري عظام يحسم الجدل

محمد بن مسعود - الدمام - كشف استشاري جراحات العظام، الدكتور منصور السلمي، حقيقة ما يتردد بشأن مساعدة شوربة الكوارع والسمسم والطحينة وغيرها، على تكون الكولاجين في القدمين.

وقال السلمي خلال حلوله ضيفًا على برنامج سيدتي، إنه لا يوجد برهان على أن شوربة الكوارع والسمسم والطحينة، تساعد على تكون الكولاجين في القدمين، ولكن بعض المرضى يبحثون عن أنصاف الحلول البديلة.

وتابع أن استخدام “الإبر” لعلاج الخشونة يكون لفترة مؤقتة للحالات البسيطة وما قبل المتوسطة، لأنها تعطي فترة طويلة من تخفيف الألم.

وزاد أن “الإبر” لا تشفي من الخشونة ولا توقفها، ولكن تمنع الأعراض وتساعد على عيش حياة طبيعية، مضيفًا أنه في حالة وصول الخشونة لمرحلة متقدمة ستحتاج إلى عملية.

واختتم السلمي حديثه، أن العلاج الطبيعي هو طريقة مساعدة سواء قبل أو بعد العملية في مرحلة الاحتكاك المبكرة، من أجل تخفيف الألم وتقوية العضلات.