بيليه يدعم فينيسيوس ضد العنصرية

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أعلن أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه دعمه لمواطنه المحترف بصفوف نادي ريال مدريد فينيسيوس جونيور ضد العنصرية التي يتعرض لها.

ونشر بيليه صورة لفينيسيوس جونيور، عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، مُذيلاً إياها بتعليق:”كرة القدم هي متعة، إنها رقصة وحفلة حقيقية، وعلى الرغم من استمرار وجود العنصرية، إلا أننا لن نسمح للعنصرية بمنعنا من الاستمرار في الابتسامة”.

وأتم أسطورة الكرة البرازيلية تصريحاته بقوله:”سنواصل محاربة العنصرية بهذه الطريقة وسيستمر النضال من أجل حقنا في أن نكون سعداء”.

يُذكر أن كوكي لاعب نادي أتلتيكو مدريد قد أُتهم بالعنصرية، بعد تعليقه ضد طريقة احتفال فينيسيوس بالأهداف بقوله: “إذا سجل هدف وقرر الرقص سيكون هناك مشكلة، هذا أمر طبيعي”.

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Source akhbaar24

