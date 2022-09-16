تضم 440 جثة.. أوكرانيا تعثر على مقبرة جماعية والأمم المتحدة تحقق

︎

.



أعلنت السلطات الأوكرانية عثورها على مقبرة جماعية تضم 440 جثة في بلدة إيزيوم شمال شرق البلاد بعد أيام من استعادتها من القوات الروسية.

وقال كبير محققي الشرطة في منطقة خاركيف سيرهي بولفينوف، إن بعض المتوفين قتلوا بنيران المدفعية والبعض الآخر بسبب الضربات الجوية”.

تحقيق أممي

من جهته، أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أنها تعتزم إرسال فريق من المحققين إلى مدينة إيزيوم.

وقالت متحدثة باسم المفوضية الأممية في جنيف: إن اكتشاف المقبرة أمر صادم، ويجب التحقيق في ملابسات وفاة جميع الأشخاص الذين تم العثور على جثثهم.

أفعال مروّعة

واعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن روسيا تتصرّف بشكل مروّع، واتهمها بارتكاب جرائم حرب.

وأضاف: “كلما رأينا المد الروسي يتراجع من أجزاء احتلها في أوكرانيا، نرى ما الذي يتركه خلفه”.



● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

