القبض على مواطن لسطوه على محال تجارية والاستيلاء على ما تحويه في الرياض

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أعلنت شرطة منطقة الرياض، القبض على مواطن لارتكابه حوادث جنائية تمثلت في السطو على محال تجارية، والاستيلاء على ما تحويه من بضائع والمتاجرة بها.

وأكدت أنه جرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.



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Source akhbaar24

