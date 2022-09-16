︎
.
وافق وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان على نزع ملكية 33 قطعة أرض لصالح الشركة السعودية للكهرباء، في عدد من المناطق.
وألزم القرار الشركة بإبلاغ أصحاب حقوق العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم، مع إبلاغهم أيضاً بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها، على ألا تقل عن 30 يوماً من تاريخ التبليغ بالإخلاء.
ووفق القرار تدفع الشركة تعويضات لأصحاب الحقوق وفقاً لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، على ألا يُسلّم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، فيما يُصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية.
ومنح القرار أصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقاً للنظام، خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.
وجاءت الأراضي التي صدر قرار نزعها في: جازان، ونجران، وعسير، والرياض، والمدينة المنورة، وينبع، وبيشة، والقصيم، وحائل، ومحايل عسير، وعسير، والبرك.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الطاقة يوافق على نزع ملكية 33 قطعة أرض لصالح شركة الكهرباء بعدد من المناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.