وزير الطاقة يوافق على نزع ملكية 33 قطعة أرض لصالح شركة الكهرباء بعدد من المناطق

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وافق وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان على نزع ملكية 33 قطعة أرض لصالح الشركة السعودية للكهرباء، في عدد من المناطق.

وألزم القرار الشركة بإبلاغ أصحاب حقوق العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم، مع إبلاغهم أيضاً بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها، على ألا تقل عن 30 يوماً من تاريخ التبليغ بالإخلاء.

ووفق القرار تدفع الشركة تعويضات لأصحاب الحقوق وفقاً لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، على ألا يُسلّم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، فيما يُصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية.

ومنح القرار أصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقاً للنظام، خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

وجاءت الأراضي التي صدر قرار نزعها في: جازان، ونجران، وعسير، والرياض، والمدينة المنورة، وينبع، وبيشة، والقصيم، وحائل، ومحايل عسير، وعسير، والبرك.



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Source akhbaar24

