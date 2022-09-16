هالاند يفوز بجائزة لاعب شهر أغسطس في الدوري الإنجليزي

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حصد لاعب مانشستر سيتي، النرويجي إرلينج هالاند، جائزة لاعب شهر أغسطس في الدوري الإنجليزي، متفوقا على باسكال جروس “برايتون” وجابرييل خيسوس ومارتن أوديجارد “أرسنال” وأليكساندر متروفيتش “فولام” ونيك بوب “نيوكاسل” ورودريجو “ليدز” وويلفريد زاها “كريستال بالاس”.
ونجح مهاجم مانشستر سيتي في تسجيل 9 أهداف في خمس مباريات فقط خاضها بالدوري الإنجليزي في شهر أغسطس.
وبات هالاند سادس لاعب يسجل هاتريك في مباراتين متتاليتين بالدوري الإنجليزي، والأول منذ هاري كين مهاجم توتنام والذي كرر الأمر ذاته في 2017.
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Source akhbaar24
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