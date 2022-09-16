وزير الشؤون الإسلامية يلتقي رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية الإماراتي

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المناطق_واس التقى معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بمقر إقامته بالعاصمة الكازخستانية نور سلطان اليوم، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الدكتور محمد مطر الكعبي. جاء ذلك على هامش رئاسته لوفد المملكة المشارك في أعمال الدورة السابعة لمؤتمر زعماء الأديان العالمية والتقليدية الذي اختتم أمس . وتناول اللقاء بحث ومناقشة عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لاسيما ما يتصل في المجالات الإسلامية. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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