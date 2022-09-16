“فيفا” يعلن مشاركة الإكوادور في المونديال بعد رفض الشكوى المقدمة من تشيلي

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أصدرت لجنة الاستئناف بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، مساء اليوم الجمعة، قرارها بشأن الطعون المقدمة من قبل الاتحاد التشيلي لكرة القدم والاتحاد البيروفي لكرة القدم ضد القرار الصادر عن لجنة الانضباط في “فيفا” بشأن احتمال عدم أهلية اللاعب الإكوادوري بايرون ديفيد كاستيلو سيجورا.

وأكد فيفا عبر موقعه الرسمي، أنه بعد بحث المذكرات المقدمة من جميع الأطراف وبعد عقد جلسة استماع ، أكدت لجنة الاستئناف قرار اللجنة التأديبية بإغلاق الإجراءات التي كانت مقدمة ضد الاتحاد الإكوادوري.

وأوضح الاتحاد الدولي لكرة القدم، أنه يجب اعتبار اللاعب يحمل الجنسية الإكوادورية الدائمة وفقًا للوائح النظام الأساسي لفيفا.

وأشار إلى أنه تم إخطار الأطراف المعنية اليوم بنتائج القرار الذي أصدرته لجنة الاستئناف، ليظل القرار الحالي خاضعًا للاستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضية.



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Source akhbaar24

