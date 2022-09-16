تعرف على تشكيل الأهلي لمواجهة أحد

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أعلن المدير الفني لفريق الأهلي، يوسف عنبر، التشكيل الذي سيخوض به مساء اليوم الجمعة أمام نظيره أحد ضمن منافسات دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

وجاء تشكيل الأهلي الأساسي للمباراة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الربيعي.

خط الدفاع: علي مجرشي، فهد الحمد، عبدالباسط هندي، إبراهيم الزبيدي.

خط الوسط: علي الأسمري، فرانك كوم، زياد الجهني.

خط الهجوم: هيثم عسيري، عبدالله المقرن، سلمان المؤشر.

وجاءت دكة البدلاء كالتالي: عبدالرحمن الصانبي، طلال عبسي، هشام فايق، لويس غرابان، رياض بودبوز، ثامر العلي، محمد المجحد، نايف كريري، حسن العلي.

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Source akhbaar24

