تعرف على تشكيل الأهلي لمواجهة أحد

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أعلن المدير الفني لفريق الأهلي، يوسف عنبر، التشكيل الذي سيخوض به مساء اليوم الجمعة أمام نظيره أحد ضمن منافسات دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.
وجاء تشكيل الأهلي الأساسي للمباراة كالتالي:
حراسة المرمى: محمد الربيعي.
خط الدفاع: علي مجرشي، فهد الحمد، عبدالباسط هندي، إبراهيم الزبيدي.
خط الوسط: علي الأسمري، فرانك كوم، زياد الجهني.
خط الهجوم: هيثم عسيري، عبدالله المقرن، سلمان المؤشر.
وجاءت دكة البدلاء كالتالي: عبدالرحمن الصانبي، طلال عبسي، هشام فايق، لويس غرابان، رياض بودبوز، ثامر العلي، محمد المجحد، نايف كريري، حسن العلي.
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Source akhbaar24
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