بريطانيا تسجل 31 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس سجلت بريطانيا 31 ألفا و6 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ” كوفيد – 19 “, و121 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية . وأفادت جامعة جونز هوبكنز في بياناتها اليوم أن العدد الإجمالي للإصابات في بريطانيا بلغ 23 مليونا و803 آلاف و25 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 206 آلاف و872 حالة.

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