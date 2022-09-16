«الصناعة»: الرياض تتصدر مدن المملكة في عدد المصانع

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، عن أكبر ثلاث مناطق من حيث عدد المصانع في المملكة، حتى نهاية الربع الثاني من عام 2022م، وجاءت منطقة الرياض في المقدمة. وأوضحت وزارة الصناعة –عبر تويتر- أن عدد المصانع بمنطقة الرياض بلغ 4319 مصنعا، فيما بلغت في المنطقة الشرقية 2315 مصنعا، وفي منطقة مكة المكرمة 1992 مصنعا. كانت وزارة الصناعة ذكرت في 9 سبتمبر الجاري، انها أصدرت 30 ترخيصا صناعيا جديدا خلال شهر يوليو الماضي، تصدرها نشاط صناعة الأثاث بـ7 تراخيص. ثم نشاط صنع المنتجات الغذائية ونشاط صناعة منتجات المعادن المشكَّلة، والمعادن اللافلزية الأخرى بـ3 تراخيص لكل منها. فيما بلغ إجمالي التراخيص الصناعية التي أصدرتها الوزارة منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية يوليو الماضي، 531 ترخيصا، وبلغ عدد المصانع القائمة وتحت الإنشاء في المملكة حتى نهاية يوليو الماضي 10685 ألف مصنع، بحجم استثمارات يبلغ 1.367 تريليون ريال أخبار قد تهمك

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