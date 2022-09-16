قوات حرس الحدود البرية التونسية توقف 32 مهاجرًا غير شرعي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

أوقفت قوات حرس الحدود البرية التونسية اليوم 32 مهاجرًا غير شرعي كانوا يحاولون التسلل إلى الحدود التونسية من ليبيا.

وأفادت وزارة الداخلية التونسية في بيان اليوم أن المهاجرين الذين يحملون جنسيات أفريقية مختلفة كانوا يعتزمون العبور إلى الأراضي التونسية بطريقة غير شرعية.