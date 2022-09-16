5 مواجهات ضمن الجولة الثانية من ممتاز الشباب لكرة اليد

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس تُلعب غدًا خمس مواجهات ضمن الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز لكرة اليد لدرجة الشباب للموسم الرياضي 2022-2023م، وستقام جميعها عند تمام الساعة 1:00 ظهراً. ويستضيف الوحدة في أولى المواجهات منافسه النور على صالته بمكة المكرمة، ويلتقي الابتسام مع الأهلي على صالة نادي النور بسنابس، ويلعب الخليج مع المحيط على صالة الأول بسيهات، ويتواجه الصفا مع الترجي على صالة نادي الصفا بصفوى، وفي آخر المواجهات يحل القارة ضيفاً على مضر على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف.

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