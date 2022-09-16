العسومي يؤكد دعم البرلمان العربي لليبيا من أجل تحقيق الأمن والاستقرار

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

أكد رئيس البرلمان العربي رئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان عادل بن عبدالرحمن العسومي دعم البرلمان العربي لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، وحرص المرصد العربي لحقوق الإنسان على تدشين تواصل دائم مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول العربية.

جاء ذلك خلال لقاء العسومي رئيسَ المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان في ليبيا الدكتور عمر حمد عطية الله الحجازي بمقر الأمانة العامة للبرلمان العربي في القاهرة.\

وأفاد البرلمان العربي في بيان اليوم أن الجانبين استعرضا خلال اللقاء التطورات الجارية على الساحة الليبية، وكيفية تعزيز التعاون مع المرصد العربي لحقوق الإنسان، وتدشين برامج تعاون مشتركة في هذا المجال.