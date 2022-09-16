السعوديه الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد يكرّم آلاء سيت

محمد بن مسعود - الدمام - اخبار الخليج – ضمن التطويرات التي شهدتها مناهج اللغة العربية: الاهتمام بمهارات القراءة والإنتاج الكتابي.. وتقديم الأنشطة باستخدام الأدوات الرقمية

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