شكرا لقرائتكم خبر عن موقف نجم الاتحاد من المشاركة أمام النصر بعد إصابته والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتساءل عشاق ومحبي كرة القدم السعودية بشكل عام ونادي الاتحاد بشكل خاص عن موقف نجم الفريق الأول لكرة القدم من المشاركة أمام النصر خلال المباراة المقبلة عقب الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

وتعرض اللاعب البرازيلي رومارينيو دا سيلفا، نجم نادي الاتحاد للإصابة خلال مباراة فريقه ونظيره نادي الخليج مساء الامس ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري المحترفين للنسخة الجارية 2022-2023.

وفي هذا السياق فقد كشف رومارينيو دا سيلفا عن حجم الإصابة التي تعرض لها بعد مباراة الأمس في مشوار الدوري السعودي للمحترفين.

تعليق رومارينيو على إصابته أمام الخليج

وعلق رومارينيو على إصابته عقب المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الأمس خلال مقطع فيديو له: "يجب أن يطمئن الجميع، جماهير الاتحاد لا تقلقوا بشأن إصابتي، أعتقد أن هذه الإصابة ستكون خفيفة وسأكون جاهزًا للمباراة القادمة".

الاتحاد يتلقى صدمة بإصابة ثلاثي الفريق

وشهد لقاء الاتحاد والخليج إصابة ثلاثي العميد المتمثل في عمر هوساوي والبرازيلي رومارينيو دا سيلفا والأنجولي هيلدر كوستا.

نتيجة مباراة الاتحاد والخليج

وفاز الاتحاد بهدفين مقابل هدف وحيد خلال اللقاء الذي جمع بينهما مساء الأمس، وأحرز حمد الله هدفي اللقاء في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول والدقيقة “63” من عمر الشوط الثاني، بينما جاء هدف الخليج في الدقيقة “73” من عمر اللقاء.

موعد مباراة الاتحاد القادمة في الدوري السعودي

ويضرب الاتحاد موعدًا هامًا مع نظيره نادي النصر يوم 2 أكتوبر القادم، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري روشن السعودي.

يذكر أن مباراة الاتحاد والنصر ستنطلق في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة بتوقيت أبو ظبي.