شكرا لقرائتكم خبر عن كيفية مشاهدة مباراة الهلال والوحدة بشكل مجاني اليوم في دوري روشن السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث الكثير من محبي الكرة السعودية والعربية من معرفة كيفية مشاهدة مباراة الهلال والوحدة والمقرر لها اليوم الجمعة الموافق السادس عشر من شهر سبتمبر الجارى ضمن الجولة الرابعة من بطولة دوري روشن السعودي لكرة القدم لموسم 2022-2023، في المواجهة التي ستقام على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد.

توقيت مباراة الهلال والوحدة

ومن المُنتظر أن تنطلق مباراة الهلال والوحدة في تمام الساعة الثامنة مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وفي تمام الساعة التاسعة مساءًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة العاشرة مساءًا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

القناة الناقلة ومعلق مباراة الهلال اليوم

ومن المُنتظر أن تذُاع فعاليات مباراة الهلال والوحدة اليوم عبر قناة SSC1 HD وقناة SSC5 SD الناقل الوحيد لمباريات دوري روشن السعودي كما سوف يتولى التعليق على مجريات المباراة المعلق الرياضي فهد العتيبي، ويمكنكم الحصول على تردد القناة على النحو التالي:

القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير Arabsat 2B 30.5 شرق 12380 أفقي 27500 3/4 إرديتو 2

ترتيب الفريقين في دوري روشن السعودي

ويدخل فريق الهلال في المركز الرابع في سلم ترتيب دوري روشن السعودي برصيد تسعة نقاط جمعهما من لعب 3 مباريات حيث حقق الفوز في جميع اللقاء بالعلامة الكاملة في البطولة.

بينما يحتل فريق الوحدة المركز الحادي عشر برصيد ثلاثة نقاط من لعب ثلاثة مباريات حيث حقق الفوز في مواجهة ولم يتعادل حتى الآن وتلقى الهزيمة في مباراتين.

ويدخل فريق الهلال تلك المواجهة بمعنويات مرتفعة خاصة إنه حقق لقب كأس سوبر لوسيل على حساب الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 3-1 بعد نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.