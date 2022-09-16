شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام خُرافية.. حمد الله يُدون اسمه في تاريخ دوري المحترفين والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - استطاع حمد الله المحترف المغربي بصفوف نادي الاتحاد في تدوين اسمه بأحرف من ذهب في الدوري السعودي للمحترفين وذلك بقميص ناديي الاتحاد والنصر.

وأحرز حمد الله هدفين في مرمى الخليج خلال اللقاء الذي جمع بينهما مساء الأمس ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر البطولة، ليهدي الفوز إلى العميد.

ونجح حمد الله في إحراز أولى أهداف اللقاء في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول وفي الدقيقة "69" من عمر الشوط الثاني، بينما جاء هدف الخليج في الدقيقة "73".

حمد الله يتألق مع الاتحاد ويسجل إحصائية مميزة



وبحسب الاحصائيات الواردة، فإن حمدالله أصبح أسرع لاعب في دوري المحترفين يصل إلى هدفه رقم 90 خلال 89 مباراة خاضها بقميص النصر واتحاد جدة.

موعد مباراة الاتحاد المقبلة في دوري روشن للمحترفين

ويلاقي نادي الاتحاد نظيره نادي النصر يوم الأحد والموافق 2 أكتوبر المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لهذه النسخة 2022-2023.

ومن المقرر أن تنطلق أحداث مباراة الاتحاد والنصر في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة بتوقيت أبو ظبي.

ترتيب الاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين

ويحتل الاتحاد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 10 نقاط بعد أن خاض أربع مباريات فاز في ثلاث مباريات وتعادل في مباراة.

ما هو ترتيب النصر في الدوري السعودي للمحترفين؟

بينما يحتل النصر المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد تسع نقاط من أصل أربع لقاءات خاضها فاز في ثلاث لقاءات وخسر في مباراة واحدة.