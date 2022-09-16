شكرا لقرائتكم خبر عن نجم النصر يصدم أهلي جدة بقرار حاسم حول مستقبله والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - وجه نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، صدمة قوية إلى أهلي جدة، بشأن الانتقال إلى صفوف الراقي، بالموسم الجاري.

ماجد قشيش يحسم قراره من الانتقال إلى أهلي جدة

وكانت وسائل إعلامية، أكدت خلال فترة الانتقالات الصيفية المنتهية، عن موافقة ماجد قشيش ظهير نادي النصر، على الانتقال إلى الأهلي، في الميركاتو الماضي، قبل أن يتدخل الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني للعالمي، لمنع الصفقة.

وأشارت التقارير، إلى أن فشل الأهلي في التوقيع مع اللاعب بالصيف المنتهي، يجعله يحاول مرة أخرى لضم اللاعب في الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد الإعلامي الرياضي نواف التميمي، على أن كل الأنباء الصادرة بهذا الشأن غير صحيحة، ولا توجد أي رغبة من قشيش، في الانتقال إلى الأهلي، سواء في الصيف المنتهي أو حتى بالميركاتو الشتوي.

قشيش يرفض الرحيل عن النصر نحو الأهلي

وكتب التميمي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "استمرار الظهير الشاب الرائع، في صفوف العالمي جاء برغبة مشتركة من اللاعب وجارسيا".

من ناحية أخرى، أكد الإعلامي الرياضي مشاري البجيدي، على انضمام ماجد قشيش، إلى منتخب السعودية تحت 23 سنة، بعد ظهوره مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بشكل مميز.