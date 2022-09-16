شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على معلق مباراة الهلال والوحدة في دوري روشن السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث الكثير من عشاق الكرة السعودية والعربية في كل مكان من معرفة ماهو معلق مباراة الهلال والوحدة في بطولة دوري روشن السعودي في المواجهة المقرر لها اليوم الجمعة الموافق السادس عشر من شهر سبتمبر الجارى في الجولة الرابعة من البطولة في المواجهة التي ستقام على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد.

معلق مباراة الهلال والوحدة

وسوف تقام مواجهة الهلال والوحدة اليوم في تمام الساعة الثامنة مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وفي تمام الساعة التاسعة مساءًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة العاشرة مساءًا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن المُنتظر أن تذُاع فعاليات المباراة عبر قناة SSC1 HD الناقل الحصرى والوحيد لمباريات دوري روشن السعودي على أن يتولى التعليق المعلق الرياضي الكبير فهد العتيبي للتعليق على أحداث المباراة اليوم.

تشكيل الهلال المتوقع

ومن المُتوقع أن يلعب فريق الهلال في تلك المواجهة بالتشكيلة التالية: