شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف اسم المحكم الجديد في قضية حمد الله والنصر.. تفاصيل نارية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتواصل الحديث خلال الساعات الأخيرة عن اسم المحكم الجديد في قضية حمد الله ونادي النصر السعودي.

وبحسب المعلومات الواردة فإن نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي قام باختيار اسم المحكم الجديد للنادي في قضية المهاجم المغربي عبدالرزاق حمد الله، بديلا لسلطان الصامل.

تفاصيل أزمة حمد الله مع النصر السعودي

وفي سياق ذلك فقد نشر مركز التحكيم الرياضي السعودي بيانًا رسميًا حول الأزمة المشتعلة بين ناديي الاتحاد والنصر على قضية حمد الله.

جاء في البيان المذكور أن المركز تلقى طلبًا من المحكم سلطان الصامل، يشتمل على التخلي عن المنازعة بينهم.

وأكدت التقارير الصحفية أن مجلس الإدارة قام بقبول الطلب بكل ما يحمله من مسببات.

كما سيتم استئناف إجراءات المنازعة، وفقًا لما ورد في نص المادتين 25 و27 من القواعد الإجرائية لمركز التحكيم.

من هو المحكم الجديد في قضية حمد الله ؟

وأفادت تقارير صحفية أن مجلس إدارة الاتحاد قام باختيار المحكم أحمد بن جمعان المالكي بديلًا لسلطان الصامل، كمحكم جديد للنادي في قضية عبدالرزاق حمدالله ضد نادي النصر.

يذكر أن عقوبة إيقاف حمد الله شهور قامت بالتعليق من قبل مركز التحكيم الرياضي وذلك لمدة أربع أشهر، الموثقة من لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

ودخل حمد الله في أزمة مع الاتحاد بسبب اثبات تهمة وجود تسجيلات تؤكد أن هناك مفاوضات من قبل نادي الاتحاد مع حمد الله، أثناء وجوده في الفترة المحمية في عقده مع النصر، لذلك تعرض نادي الاتحاد لحرم

حمد الله

ان من القيد في فترة التسجيلات الشتوية المقبلة.

ثُنائية حمدالله تقود الاتحاد إلى وصافة دوري روشن "مؤقتًا"

وفي سياق آخر قاد حمدالله الاتحاد إلى تحقيق فوز مثير على ضيفه الخليج أمس الخميس بثنائية، ليرفع العميد رصيده في دوري روشن إلى المركز الثاني "مؤقتًا" برصيد 10 نقاط.

موعد مباراة الاتحاد القادمة في دوري روشن السعودي 2022/2023

يقع الاتحاد ضيفًا على النصر في ديربي ناري بالجولة الخامسة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين في المباراة المقرر أن تقام يوم الأحد الموافق 2 أكتوبر القادم.