اخبار الخليج – «بابكو» حول غلق محطّة السنابس: أوقفنا تزويدها بالوقود لعدم التزامها بالاتفافية

محمد بن مسعود - الدمام - أصدرت شركة نفط البحرين «بابكو» توضيحًا حول إعلان جمعية السنابس الاستهلاكية عن إغلاق محّطة وقود السنابس، أكّدت فيه أن وقف تزويد الوقود للمحطّة بسبب عدم التزامها ببنود الاتفاقية الموقعة بين الطرفين.

وجاء في البيان «في ضوء ما يتم تداوله حالياً على منصات التواصل الاجتماعي بخصوص غلق محطة وقود جمعية سنابس التعاونية حتى إشعار آخر بسبب عدم تزويدها بالوقود، فإن شركة نفط البحرين (بابكو) توّد التوضيح في هذا الصدد بأن المحطة المذكورة لم تلتزم تماماً ببنود الاتفاقية الموقعة بينها وبين شركة (بابكو). وعليه فإن شركة نفط البحرين (بابكو) قد اضطرت إلى وقف تزويد المحطة بالوقود إلى حين امتثال الطرف الآخر بالاتفاقية المبرمة بين الجانبين.

وكانت جمعية السنابس التعاونية الاستهلاكية قد أعلنت اليوم الجمعة عن عبر حسابها على الانستغرام غلق محطة الجمعية للوقود حتى اشعار آخر.

وقالت الجمعية» إن القرار بسبب قرار وقف تزويدها بالوقود من قبل شركة بابكو».

يذكر أن اكثر من 30 موظف يعملون في محطة وجمعية السنابس وأن استمرار المشكلة وعدم الوصول لحل يؤثر على أرزاق الموظفين وعوائلهم.