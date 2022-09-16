اخبار الخليج – بالصور.. المراكز الإشرافية تفتح أبوابها في اليوم الثاني لطرح جداول الناخبين

محمد بن مسعود - الدمام - فتحت المراكز الإشرافية للانتخابات بالمحافظة الأربع أبوابها قبل قليل اليوم الجمعة لعرض جداول الناخبين في الدوائر الانتخابية،.

وتوافد عدد من المواطنين بالتزامن مع فتح الباب الذي من المقرر أن يستقبل المراجعين حتى التاسعة مساءً.

وتستقبل اللجان الإشرافية طلبات تغيير العناوين وتصحيح بيانات الناخبين وطلبات إدراج وقيد الأسماء والاعتراض.

كما تتيح لجنة الانتخابات عرض جداول الناخبين بشكل إلكتروني على الموقع الرسمي للانتخابات، بهدف تمكين الناخبين من الاستعلام عن دوائرهم الانتخابية، وتقديم طلبات تغيير وتصحيح بياناتهم على نحو لا يتطلب الحضور الشخصي إلى المراكز.

الجدير بالذكر أن المراكز الإشرافية الأربعة هي: لجنة محافظة العاصمة ومقرها مدرسة خولة الثانوية للبنات، لجنة محافظة المحرق ومقرها مدرسة الهداية الخليفية الثانوية للبنين، لجنة المحافظة الشمالية ومقرها مدرسة يثرب الإعدادية للبنات، لجنة المحافظة الجنوبية ومقرها مدرسة المستقبل الابتدائية للبنات.