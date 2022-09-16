محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات
تنطلق بعد قليل، مباراة أبها والفيحاء، على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.
ويملك زعيم الجنوب سجلًا مميزًا أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في الدوري السعودي للمحترفين، حيث إنه لم يخسر أي مباراة ضده، ونجح في تحقيق الفوز مرة وتعادل 3 مرات.
ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها لمصالحة جماهيره، واستعادة توازنه في دوري روشن السعودي بالفوز اليوم، فيما يسعى الفيحاء للظهور بشكل مميز وتحقيق أول ثلاث نقاط له هذا الموسم.
وقبل مباراة اليوم، يحتل زعيم الجنوب المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 3 نقاط، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في المركز الـ13 برصيد نقطة واحدة.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر بث مباشر.. مباراة أبها والفيحاء في دوري روشن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.