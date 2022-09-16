بث مباشر.. مباراة أبها والفيحاء في دوري روشن

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات

تنطلق بعد قليل، مباراة أبها والفيحاء، على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.

ويملك زعيم الجنوب سجلًا مميزًا أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في الدوري السعودي للمحترفين، حيث إنه لم يخسر أي مباراة ضده، ونجح في تحقيق الفوز مرة وتعادل 3 مرات.

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها لمصالحة جماهيره، واستعادة توازنه في دوري روشن السعودي بالفوز اليوم، فيما يسعى الفيحاء للظهور بشكل مميز وتحقيق أول ثلاث نقاط له هذا الموسم.

وقبل مباراة اليوم، يحتل زعيم الجنوب المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 3 نقاط، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في المركز الـ13 برصيد نقطة واحدة.