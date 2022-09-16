بث مباشر.. مباراة التعاون وضمك في دوري روشن

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات

تبدأ بعد قليل، مباراة التعاون وضمك، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين للموسم الحالى 2022 -23.

وتقدم صحيفة المناطق للقراء، بثا مباشرا لمبارة التعاون وضمك، بمجرد انطلاقها.

ويحتضن ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بمدينة بريدة مباراة التعاون وضمك.

ويحتل التعاون المركز الخامس في ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط جمعهم من 3 مواجهات، بينما يحتل نادى ضمك المركز السادس في ترتيب الدورى برصيد 6 نقاط فقط.

ويسعى نادى التعاون، إلى الفوز على ضمك للصعود إلى وصافة ترتيب الدوري السعودي ومواصلة انتصاراته مستغلا عاملى الأرض والجمهور.

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فيما سيكافح فريق ضمك أملا في تحقيق مفاجأة والفوز على أصحاب الأرض أو خطف نقطة واحدة على الأقل من التعادل لتحسين مركزه في جدول الترتيب ودخول المربع الذهبي.

ويعتبر ضمك المنافس المباشر لفريق التعاون حيث لا يفصل بينهما سوي نقطة واحدة فقط في الترتيب وفى مركزين متتالين الرابع والخامس في جدول الدوري.