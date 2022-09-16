وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان يتفقد عدداً من المشاريع التنموية في منطقة جازان

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المناطق_جازان

تفقد معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل عددا من المشاريع التنموية التي تنفذها أمانة منطقة جازان وشؤون الإسكان، بهدف الاطلاع على سير الأعمال في المشاريع التي تخدم الأهالي والاطلاع على الفرص التي يتم اتاحتها للقطاع الخاص، والجهود المتواصلة للأمانة والبلديات الفرعية في معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، وذلك ضمن زيارته للمنطقة يرافقه أمين جازان نايف بن مناحي بن سعيدان وعدد من قيادات الوزارة والأمانة.

ووجه معاليه خلال الزيارة بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين في المنطقة، وضرورة الاستمرار بتنفيذ المشاريع النوعية بمنطقة جازان لرفع جودة الحياة تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 بالتقدم في مؤشرات أفضل المدن قابلية للعيش.

ووقف معاليه على عدة مشروعات تنموية من بينها مركز الأمير سلطان الحضاري والذي تم تصميمه بطريقه فريدة ومميزة ليشكل تحفه معمارية بما يحتويه من مرافق على مستوى عال من البناء والخدمات التي ستلبي احتياجات أبناء المنطقة وزوارها، لإقامة الفعاليات الثقافية والاحتفالية وغيرها من الفعاليات التي تشهدها المنطقة، واجتمع معاليه خلال زيارته للمركز بقيادات الأمانة ورؤساء بلديات المنطقة.

كما تفقد مبنى أمانة جازان الجديد والواجهة البحرية بالكورنيش الشمالي في مدينة جيزان، واطلع على الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزوار للواجهة التي تعد من كبريات الواجهات البحرية على مستوى المملكة، إذ تبلغ مساحتها مليون م2 ومتوسط عمق 00 م، وتشمل مناطق ترفيهيه، وممرات مشاة، وممشى محاذي للبحر، ومسطحات خضراء، ومقاه، وملاعب، وأشكال جمالية فنية، وكذلك الشارع الثقافي الذي يمتد على مسافة 450 مترا ويحتوي على مسارات مضلله بأشكال ديكورات وبوثات للمبدعين والموهوبين وجلسات للزوار ومجسمات جمالية وأماكن لممارسة الفعاليات التي تعزز القيم الثقافية وتهتم بالفئة العمرية الشبابية.

واختتم معاليه زياراته التفقدية اليوم بجولة على ضاحية الملك عبدالله السكنية لمتابعة سير العمل فيها، إذ يعد المشروع ضاحية سكنية متكاملة الخدمات والبنية التحتية شمال مدينة جيزان، توفر نحو 40 ألف منتج سكني مخصصة للأسر السعودية في المنطقة، وتقع الضاحية شمال مدينة جيزان على الشريط الساحلي بجانب مطار جازان الجديد، حيث تم فتح وتجهيز الشوارع الرئيسية والفرعية وسفلتة بعضها كمرحلة أولى، كما تشمل الضاحية واجهة بحرية بطول 22 كم ومركزاً للمال والأعمال وجزراً ومنتجعات وحدائق وساحات ومتحفاً مائياً واستثمارات متنوعة، ونفقاً للخدمات وشبكة نقل عام متكاملة تشكل العمود الفقري للمشروع لخدمة كامل مرافق الضاحية.

والتقى معاليه بعد ذلك برئيس الغرفة التجارية بجازان ورجال الأعمال للمنطقة وذلك في إطار التعاون والتكامل بين القطاع الحكومي والخاص نحو الوصول لمستهدفات رؤية المملكة 2030 بتمكين المستثمرين من الوصول للفرص المناسبة بالتعاون مع الجهات الحكومية.