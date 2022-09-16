“حساب المواطن” يبدأ استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم لدفعة سبتمبر

︎

.



أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم (الجمعة)، بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم لدفعة شهر سبتمبر الحالي.

وأضاف أنه يمكن استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 58 من خلال البوابة الإلكترونية التابعة له.

يذكر أن البرنامج أعلن إيداع 3.2 مليار ريال لعدد 10.1 مليون مستفيد وتابع، من المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في هذه الدفعة.



● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

