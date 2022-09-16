الذهب يستقر قرب أدنى مستوى في عامين

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المناطق_الرياض
استقرت أسعار الذهب اليوم بالقرب من أدنى مستوى لها في أكثر من عامين، كما أنها في طريقها لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي في شهرين، وذلك بعد أن تسببت التوقعات برفع كبير في أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي في زيادة عوائد السندات مما يطفئ بريق المعدن النفيس.
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1661.97 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:24 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ أبريل 2020 عند 1658.30 دولار. وانخفضت الأسعار بنسبة 3.2 % منذ بداية الأسبوع وحتى الآن.
كما هبطت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.4 % إلى 1670.50 دولار. ويأتي هذا بينما تقترب عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات من أعلى مستوى منذ يونيو حزيران، بينما يتجه الدولار لتسجيل ارتفاع أسبوعي مقابل منافسيه بحسب رويترز.
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Source almnatiq
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