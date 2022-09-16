“الأرصاد”: أمطار رعدية على جازان

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المناطق-جازان

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً للرياح السطحية, وتدنٍ في مدى الرؤية على محافظات أبوعريش ، وأحد المسارحة ، والطوال ، وصامطة ، وصبيا ، وضمد ، وهروب.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة السابعة مساءً.