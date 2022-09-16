︎
.
المناطق-جازان
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً للرياح السطحية, وتدنٍ في مدى الرؤية على محافظات أبوعريش ، وأحد المسارحة ، والطوال ، وصامطة ، وصبيا ، وضمد ، وهروب.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة السابعة مساءً.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source almnatiq
كانت هذه تفاصيل خبر “الأرصاد”: أمطار رعدية على جازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.