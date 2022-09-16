مستجدات كورونا.. ارتفاع الحالات الحرجة والوفيات.. والإصابات تعاود الانخفاض إلى ما دون المائة

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أظهرت إحصائيات وزارة الصحة، اليوم (الجمعة)، انخفاضاً في الإصابات الجديدة المسجلة بفيروس “كورونا” إلى ما دون المائة خلال الـ24 ساعة الماضية، مقارنة بيوم أمس الذي سجل 108 حالات إصابة.
وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 98 حالة إصابة جديدة اليوم، بانخفاض قدره 10 حالات عن المسجلة يوم أمس، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 815035 إصابة بالفيروس.
وسجلت الوزارة 3 حالات وفاة بارتفاع قدره حالة واحدة عن يوم أمس، ليصل إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس بالمملكة عند 9327 حالة.
وأشارت إلى ارتفاع طفيف في منحنى الحالات الحرجة؛ حيث دخلت حالة غرفة العناية المركزة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الحالات الحرجة إلى 37 حالة.
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت ارتفاعاً عن يوم أمس، حيث تم تسجيل 113 حالة تعافٍ، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 802182 حالة.
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Source akhbaar24
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