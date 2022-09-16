البحرين تعلن تسجيل أول حالة إصابة بجدري القردة

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أعلنت وزارة الصحة البحرينية اليوم (الجمعة)، تسجيل أول حالة إصابة بجدري القردة لرجل وافد قادم من الخارج يبلغ من العمر 29 عاماً.

وقالت الوزارة إن الحالة تتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وقد تم على الفور اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وفقاً لبروتوكولات الفحص والعزل والعلاج وتتبع أثر المخالطين، مبينة أن.

وأوضحت أنها وضعت خطة استباقية طارئة للتعامل مع جدري القردة للحفاظ على الصحة العامة، تضمنت توعية العاملين الصحيين بجدري القردة وطرق انتقاله، ووضع آلية للإبلاغ عن الحالات المشتبه بها لإدارة الصحة العامة، وتوفير الاحتياجات المختبرية للتشخيص، إلى جانب تحديد آليات متابعة الحالات وتتبع أثر المخالطين، وتوفير التطعيمات المضادة.

وأكدت حرصها على مواصلة التقصي الوبائي للحد من فرص انتشار جدري القردة، مبينة أنها على استعداد تام للتعامل مع المستجدات في هذا الشأن واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة وفق البروتوكولات الصحية المعمول بها محليا وعالمياً، ومواصلة التعاون مع المنظمات الصحية الدولية والإقليمية في هذا الصدد.



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Source akhbaar24

