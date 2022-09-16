اخبار الخليج – البحرين تعلن عن تسجيل أول حالة قائمة بجدري القردة لرجل قادم من الخارج

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل أول حالة قائمة بجدري القردة لرجل وافد قادم من الخارج يبلغ من العمر 29 عاماً ، حيث تم الاشتباه بإصابته وظهور الأعراض عليه، وتم فورًا اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وفق بروتوكلات الفحص والعزل والعلاج وتتبع أثر المخالطين، مؤكدة أن الحالة تتلقى الرعاية الطبية اللازمة.
وأكدت الوزارة أنها وضعت خطة استباقية طارئة للتعامل مع جدري القردة منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة في عدد من الدول وذلك للحفاظ على الصحة العامة، تضمنت توعية العاملين الصحيين بجدري القردة وطرق انتقاله، ووضع آلية للإبلاغ عن الحالات المشتبه بها لإدارة الصحة العامة، وتوفير الاحتياجات المختبرية للتشخيص، إلى جانب تحديد آليات متابعة الحالات وتتبع أثر المخالطين، وتوفير التطعيمات المضادة.
وأشارت الوزارة إلى حرصها على مواصلة التقصي الوبائي للحد من فرص انتشار جدري القردة حفاظاً على السلامة العامة للمجتمع، مشددةً استعدادها للتعامل مع المستجدات في هذا الشأن واتخاذها الإجراءات الاحترازية اللازمة وفق البروتوكولات الصحية المعمول بها محليا وعالمياً، ومواصلة التعاون مع المنظمات الصحية الدولية والإقليمية بهذا الخصوص.
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