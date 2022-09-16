شاهد.. توافد المصلين لأداء صلاة الجمعة في الحرمين الشريفين

محمد بن مسعود - الدمام - يستعد آلاف المصلين لأداء صلاة الجمعة اليوم في رحاب المسجد الحرام حيث بادروا بالوصول إلى البيت العتيق في الساعات الأولى من نهار الجمعة.

صلاة الجمعة في المسجد الحرام يأتي هذا فيما يواصل المعتمرون أداء نسكهم وسط منظومة متكاملة من الخدمات الأمنية والصحية تحفهم السكينة وتغشاهم الرحمة. ورفع المعتمرون أكف الضراعة إلى الله عز وجل أن يتقبل عنهم أحسن أعمالهم وأن يجعل عمرتهم مقبولة وسعيهم مشكورًا. توافد المصلين على المسجد النبوي أخبار قد تهمك وفي نفس السياق توافد المصلون إلى المسجد النبوي الشريف لأداء الصلاة في رحاب مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم.

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