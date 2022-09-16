“الأرصاد”: المدينة المنورة و ينبع الأعلى حرارة بـ43 مئوية.. وأبها الأدنى

محمد بن مسعود - الدمام - توقع المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الجمعة، على بعض مدن المملكة؛ مشيرًا إلى أن مدينتي المدينة المنورة وينبع تسجلان أعلى درجة حرارة بـ43 مئوية، فيما تسجل مدينة ابها أدنى درجة حرارة بـ17 درجة مئوية.
وذكر مركز الأرصاد عبر «تويتر»، أنّ درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: المدينة المنورة وينبع 43 درجة مئوية، والدمام والخرج والأحساء 42، وحفر الباطن والعلا ووادي الدواسر 41 مئوية.
وتوقع أن تسجل ومكة المكرمة والرياض وشرورة وبريدة والدوادمي 40، والمجمعة 39، وجائل وسكاكا ورفحا وبيشة 38، وجدة وتبوك وعرعر وجازان ونجران والقريات 37، والقنفذة وطريف 36، والطائف 34، وأبها والوجه 31، والباحة 30 مئوية.
أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فهي كالتالي: أبها 17 درجة مئوية، والباحة والقريات وطريف 20، ونجران والطائف 21، وتبوك وحائل وسكاكا 22، وعرعر 23 مئوية.
وأشار إلى أن المجمعة ورفحا والوجه وبيشة والعلا وشرورة تسجل 24، وبريدة وحفر الباطن ووادي الدواسر 25، والرياض والدمام والدوادمي والأحساء 26، والخرج 27، وينبع 28، ومكة المكرمة وجدة 29، والمدينة المنورة وجازان والقنفذة 30 مئوية.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الجمعة، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية من منطقتي الرياض والقصيم.
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