اخبار الخليج – «التربية»: اتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه تعرّض طالب إلى اعتداء وتنمّر

محمد بن مسعود - الدمام - تفيد‭ ‬إدارة‭ ‬الاتصال‭ ‬بوزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬أن‭ ‬إدارة‭ ‬العمليات‭ ‬بالمنطقة‭ ‬التعليمية‭ ‬الأولى‭ ‬قد‭ ‬باشرت‭ ‬باتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬اللازمة‭ ‬بخصوص‭ ‬شكوى‭ ‬ولي‭ ‬أمر‭ ‬تعرض‭ ‬ابنه‭ ‬إلى‭ ‬اعتداء‭ ‬وتنمر‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الطلبة‭ ‬بمدرسة‭ ‬الخليل‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬الإعدادية‭ ‬للبنين،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬اللائحة‭ ‬المسلكية‭ ‬الطلابية‭ ‬تتضمن‭ ‬الجزاءات‭ ‬الرادعة‭ ‬تجاه‭ ‬ممارسة‭ ‬العنف‭ ‬الجسدي‭ ‬والتنمر،‭ ‬وسوف‭ ‬يتم‭ ‬تطبيق‭ ‬أحكامها‭ ‬بعد‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬التحقيقات‭ ‬التربوية‭ ‬والانضباطية‭ ‬اللازمة‭ ‬بشأن‭ ‬الموضوع‭.‬

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