البيت الأبيض يقر حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بـ600 مليون دولار

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن البيت الأبيض، تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 600 مليون دولار.

وبحسب الأنباء المتداولة، فإن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أقر حزمة المساعدات الجديدة لأوكرانيا بقيمة 600 مليون دولار.

وكان الجيش الألماني، أعلن، في وقت سابق، اعتزامه تسليم المزيد من الأسلحة والنظم العسكرية وقاذفات الصواريخ إلى أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الألمانية، في بيان لها، إنه بعد اختبار مكثف، سيتم تسليم نظامين إضافيين من أنظمة المدفعية الصاروخية (MARS II) بما في ذلك الذخيرة المرتبطة بها إلى أوكرانيا، ومن المقرر أن يبدأ تدريب الأطقم، بناء على نظام التدريب المعمول به بالفعل، في سبتمبر الجاري في ألمانيا.

وأضاف البيان أن ألمانيا ستوفر أيضًا 50 ناقلة جنود مصفحة ذات حماية كاملة من طراز دينجو DINGO، وبالتالي ستوفر دعمًا ماديًا للحاجة الأوكرانية لمركبات النقل المحمية.

وأشار البيان إلى أن مركبة نقل DINGO أثبتت نفسها في عمليات النشر والالتزامات الشبيهة بالمهام من وزارة الدفاع الألمانية البوندسفير Bundeswehr وقدمت مساهمة كبيرة في حماية الجنود، ومن المقرر أيضًا أن يبدأ تدريب الأطقم الأوكرانية في ألمانيا في سبتمبر.