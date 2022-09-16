محمد بن مسعود - الدمام - تمكنت فرقة «مياس» اللبنانية من الفوز بلقب «أميركا غوت تالنت»، بعد أداء مميز وعروض مبهرة قدمتها طيلة مشاركتها في البرنامج الأكثر شهرة في أميركا والعالم.
أوصلت «ميّاس» لبنان إلى العالمية في أصعب الظروف التي تعيشها البلاد جراء الأزمة الاقتصادية الخانقة التي كبّلت اللبنانيين وحولت سعادتهم إلى جحيم
«كرمالك يا لبنان»
بعد أداء عالمي مبهر تمكنت فرقة «ميّاس» اللبنانية من الحصول على اللقب بعد منافستها مع أهم المواهب حول العالم.
تحوّل حلم ملايين اللبنانيين في لبنان والعالم من خلال هذا الإنجاز العالمي إلى حقيقة بعد حملة «كرمالك يا لبنان».
نشر الحساب الخاص بالبرنامج على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة إعلان فوز الفرقة باللقب حيث عمّت الفرحة المسرح بعد إعلان النتيجة النهائية.
كانت هذه تفاصيل خبر فرقة «مياس» اللبنانية تبهر الجميع.. وتحصد لقب أهم المواهب في العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.