فرقة «مياس» اللبنانية تبهر الجميع.. وتحصد لقب أهم المواهب في العالم

محمد بن مسعود - الدمام - تمكنت‭ ‬فرقة‭ ‬‮«‬مياس‮»‬‭ ‬اللبنانية‭ ‬من‭ ‬الفوز‭ ‬بلقب‭ ‬‮«‬أميركا‭ ‬غوت‭ ‬تالنت‮»‬،‭ ‬بعد‭ ‬أداء‭ ‬مميز‭ ‬وعروض‭ ‬مبهرة‭ ‬قدمتها‭ ‬طيلة‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬البرنامج‭ ‬الأكثر‭ ‬شهرة‭ ‬في‭ ‬أميركا‭ ‬والعالم‭.‬

أوصلت‭ ‬‮«‬ميّاس‮»‬‭ ‬لبنان‭ ‬إلى‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬أصعب‭ ‬الظروف‭ ‬التي‭ ‬تعيشها‭ ‬البلاد‭ ‬جراء‭ ‬الأزمة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الخانقة‭ ‬التي‭ ‬كبّلت‭ ‬اللبنانيين‭ ‬وحولت‭ ‬سعادتهم‭ ‬إلى‭ ‬جحيم

‮«‬كرمالك‭ ‬يا‭ ‬لبنان‮»‬

بعد‭ ‬أداء‭ ‬عالمي‭ ‬مبهر‭ ‬تمكنت‭ ‬فرقة‭ ‬‮«‬ميّاس‮»‬‭ ‬اللبنانية‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬اللقب‭ ‬بعد‭ ‬منافستها‭ ‬مع‭ ‬أهم‭ ‬المواهب‭ ‬حول‭ ‬العالم‭.‬

‭ ‬تحوّل‭ ‬حلم‭ ‬ملايين‭ ‬اللبنانيين‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬والعالم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬العالمي‭ ‬إلى‭ ‬حقيقة‭ ‬بعد‭ ‬حملة‭ ‬‮«‬كرمالك‭ ‬يا‭ ‬لبنان‮»‬‭.‬

‭ ‬نشر‭ ‬الحساب‭ ‬الخاص‭ ‬بالبرنامج‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬للحظة‭ ‬إعلان‭ ‬فوز‭ ‬الفرقة‭ ‬باللقب‭ ‬حيث‭ ‬عمّت‭ ‬الفرحة‭ ‬المسرح‭ ‬بعد‭ ‬إعلان‭ ‬النتيجة‭ ‬النهائية‭.‬