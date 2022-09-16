تفاصيل يوم دفن الملكة إليزابيث.. أين وكيف؟

محمد بن مسعود - الدمام - ‭ ‬أعلن‭ ‬مسؤولو‭ ‬قصر‭ ‬باكنغهام،‭ ‬يوم‭ ‬الخميس،‭ ‬عن‭ ‬تفاصيل‭ ‬مراسم‭ ‬الجنازة‭ ‬الرسمية‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬لملكة‭ ‬بريطانيا‭ ‬الراحلة‭ ‬إليزابيث‭ ‬الثانية،‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬المقبل‭.‬

وقال‭ ‬المسؤولون،‭ ‬في‭ ‬إيجاز،‭ ‬إنه‭ ‬سيكون‭ ‬هناك‭ ‬صمت‭ ‬لمدة‭ ‬دقيقتين‭ ‬حدادا‭ ‬في‭ ‬عموم‭ ‬البلاد‭ ‬قبل‭ ‬وقت‭ ‬قصير‭ ‬من‭ ‬اختتام‭ ‬مراسم‭ ‬الجنازة‭ ‬الرسمية‭.‬

وأضاف‭ ‬المسؤولون‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬الترتيبات‭ ‬المخططة‭ ‬بدقة‭ ‬وداعا‭ ‬مناسبا‭ ‬لأطول‭ ‬ملوك‭ ‬بريطانيا‭ ‬حكما،‭ ‬وسيمشي‭ ‬الملك‭ ‬تشارلز‭ ‬الثالث‭ ‬وأفراد‭ ‬العائلة‭ ‬الملكية‭ ‬خلف‭ ‬النعش‭ ‬مرة‭ ‬أخرى،‭ ‬حيث‭ ‬سيتم‭ ‬نقله‭ ‬من‭ ‬قلب‭ ‬مبنى‭ ‬البرلمان‭ ‬البريطاني‭ ‬إلى‭ ‬كنيسة‭ ‬وستمنستر‭.‬

وقال‭ ‬الإيرل‭ ‬مارشال‭ ‬دوق‭ ‬نورفولك‭ ‬متحدثًا‭ ‬نيابة‭ ‬عن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬الجنازة،‭ ‬للصحفيين،‭ ‬إن‭ ‬هدفنا‭ ‬‮«‬توحيد‭ ‬الناس‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬ومن‭ ‬جميع‭ ‬الأديان،‭ ‬مع‭ ‬تحقيق‭ ‬رغبات‭ ‬جلالة‭ ‬الملكة‭ ‬وعائلتها‭ ‬في‭ ‬تكريم‭ ‬مناسب‭ ‬لحكم‭ ‬غير‭ ‬عادي‮»‬‭.‬

وكانت‭ ‬الملكة‭ ‬توفيت‭ ‬قبل‭ ‬أسبوع‭ ‬عن‭ ‬عمر‭ ‬يناهز‭ ‬96‭ ‬عاما‭ ‬في‭ ‬منزلها‭ ‬الريفي‭ ‬في‭ ‬قلعة‭ ‬بالمورال‭ ‬في‭ ‬اسكتلندا‭.‬

وسيأتي‭ ‬رؤساء‭ ‬دول‭ ‬وأفراد‭ ‬من‭ ‬العائلة‭ ‬الملكية‭ ‬وكبار‭ ‬الشخصيات‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬إلى‭ ‬العاصمة‭ ‬الإنجليزية‭ ‬للانضمام‭ ‬إلى‭ ‬العائلة‭ ‬الملكية‭ ‬البريطانية‭ ‬في‭ ‬تكريم‭ ‬الملكة‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل‭.‬

وبينما‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬نشر‭ ‬أي‭ ‬قائمة‭ ‬رسمية‭ ‬للضيوف‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬فقد‭ ‬تم‭ ‬إرسال‭ ‬الدعوات‭ ‬وكان‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الأوائل‭ ‬الذين‭ ‬أكدوا‭ ‬حضورهم،‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬حضور‭ ‬2000‭ ‬شخص‭.‬

وقال‭ ‬مسؤول‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬باكنغهام‭ ‬إنه‭ ‬سيتم‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬الجنازة‭ ‬حوالي‭ ‬الساعة‭ ‬10‭:‬35‭ ‬صباحا‭ ‬حمل‭ ‬النعش‭ ‬في‭ ‬موكب‭ ‬من‭ ‬كنيسة‭ ‬وستمنستر‭ ‬على‭ ‬عربة‭ ‬مدفع‭ ‬تابعة‭ ‬للبحرية‭ ‬الملكية‭.‬

وقد‭ ‬تم‭ ‬استخدام‭ ‬عربة‭ ‬المدفع‭ ‬في‭ ‬جنازات‭ ‬الملوك‭ ‬السابقين،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬جنازات‭ ‬الملك‭ ‬إدوارد‭ ‬السابع‭ ‬والملك‭ ‬جورج‭ ‬الخامس‭ ‬والملك‭ ‬جورج‭ ‬السادس،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬استخدامها‭ ‬في‭ ‬جنازات‭ ‬ونستون‭ ‬تشرشل،‭ ‬أول‭ ‬رئيس‭ ‬وزراء‭ ‬للملكة،‭ ‬وابن‭ ‬عمه‭ ‬اللورد‭ ‬لويس‭ ‬مونتباتن،‭ ‬وسيسير‭ ‬الملك‭ ‬وأفراد‭ ‬العائلة‭ ‬الملكية‭ ‬خلف‭ ‬النعش‭.‬

وستقام‭ ‬الصلاة‭ ‬في‭ ‬الكنيسة‭ ‬الساعة‭ ‬11‭ ‬صباحا‭ ‬بحضور‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطانية‭ ‬ليز‭ ‬تروس،‭ ‬وفي‭ ‬حوالي‭ ‬الساعة‭ ‬11‭:‬55‭ ‬صباحا‭ ‬سيكون‭ ‬هناك‭ ‬صمت‭ ‬لمدة‭ ‬دقيقتين‭ ‬حدادا،‭ ‬وبعد‭ ‬ذلك‭ ‬ينقل‭ ‬النعش‭ ‬إلى‭ ‬قوس‭ ‬ولينغتون‭ ‬حيث‭ ‬يسير‭ ‬خلفه‭ ‬الملك‭ ‬تشارلز‭ ‬الثالث‭ ‬مع‭ ‬بعض‭ ‬أفراد‭ ‬العائلة‭ ‬المالكة‭ ‬على‭ ‬الأقدام،‭ ‬بينما‭ ‬تتبعه‭ ‬كاميلا‭ ‬الملكة‭ ‬القرينة‭ ‬وآخرون‭ ‬بالسيارة،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يخرج‭ ‬النعش‭ ‬من‭ ‬لندن‭ ‬إلى‭ ‬كنيسة‭ ‬الملك‭ ‬جورج‭ ‬السادس‭ ‬في‭ ‬قلعة‭ ‬وندسور،‭ ‬حيث‭ ‬تقام‭ ‬صلاة‭ ‬قبل‭ ‬دفن‭ ‬الملكة‭ ‬مع‭ ‬زوجها‭ ‬الراحل‭ ‬الأمير‭ ‬فيليب‭ ‬في‭ ‬الكنيسة‭.‬