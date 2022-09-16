اخبار الخليج – وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية يبحث التعاون البحثي مع معهد ماكدونالد لوريير في كندا

محمد بن مسعود - الدمام - عقد‭ ‬سعادة‭ ‬الدكتور‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬للشؤون‭ ‬السياسية‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬للدراسات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬والدولية‭ ‬والطاقة‭ (‬دراسات‭)‬،‭ ‬اجتماعًا‭ ‬اليوم،‭ ‬مع‭ ‬كبار‭ ‬الباحثين‭ ‬في‭ ‬معهد‭ ‬ماكدونالد‭ ‬لوريير،‭ ‬وذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬زيارته‭ ‬الرسمية‭ ‬إلى‭ ‬العاصمة‭ ‬الكندية‭ ‬أوتاوا‭. ‬

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وخلال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬استعرض‭ ‬سعادة‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬للشؤون‭ ‬السياسية‭ ‬سبل‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬البحث‭ ‬العلمي‭ ‬وتوسيع‭ ‬الشراكات‭ ‬الفكرية‭ ‬وتبادل‭ ‬وجهات‭ ‬النظر‭ ‬إزاء‭ ‬القضايا‭ ‬والتطورات‭ ‬السياسية‭ ‬والأمنية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬الدولية،‭ ‬بحضور‭ ‬الباحثين‭ ‬شوفالوي‭ ‬ماجومدار،‭ ‬مدير‭ ‬برنامج‭ ‬السياسة‭ ‬الخارجية‭ ‬والأمن‭ ‬القومي‭ ‬بالمعهد‭ ‬الكندي،‭ ‬وجوناثان‭ ‬بيركشاير‭ ‬ميل،‭ ‬مدير‭ ‬برنامج‭ ‬المحيطين‭ ‬الهندي‭ ‬والهادئ،‭ ‬والدكتور‭ ‬بلقان‭ ‬ديفلين،‭ ‬زميل‭ ‬أول‭. ‬

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وأكد‭ ‬سعادة‭ ‬الدكتور‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬تطلع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬البحثية‭ ‬والعلمية‭ ‬مع‭ ‬المراكز‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الفكرية‭ ‬في‭ ‬كندا‭ ‬ومختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬إيجاد‭ ‬حلول‭ ‬مبتكرة‭ ‬للتحديات‭ ‬العالمية‭ ‬المشتركة‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬السلام‭ ‬والاقتصاد‭ ‬والأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬والتغيرات‭ ‬المناخية،‭ ‬وخدمة‭ ‬المجتمع‭ ‬ودعم‭ ‬صناع‭ ‬القرار‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬الأزمات‭ ‬الأمنية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والصحية‭ ‬والبيئية‭ ‬بكفاءة‭ ‬وفاعلية،‭ ‬بما‭ ‬يعود‭ ‬بالخير‭ ‬والنماء‭ ‬على‭ ‬الصعيدين‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي‭. ‬

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من‭ ‬جانبهم،‭ ‬أعرب‭ ‬الباحثون‭ ‬في‭ ‬معهد‭ ‬ماكدونالد‭ ‬لوريير‭ ‬عن‭ ‬تقديرهم‭ ‬لزيارة‭ ‬وفد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬كندا،‭ ‬مؤكدين‭ ‬تطلعهم‭ ‬للتعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬البحثية‭ ‬والعلمية،‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬المؤتمرات‭ ‬والاجتماعات‭ ‬والندوات‭ ‬والمحاضرات‭ ‬الفكرية‭ ‬وبرامج‭ ‬التدريب‭ ‬السياسي‭ ‬والإعلامي،‭ ‬بما‭ ‬يلبي‭ ‬تطلعات‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬الأمن‭ ‬والسلام‭ ‬والرخاء‭ ‬العالمي‭.‬