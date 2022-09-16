اخبار الخليج – وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية يبحث التعاون البحثي مع معهد ماكدونالد لوريير في كندا

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محمد بن مسعود - الدمام - عقد سعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة (دراسات)، اجتماعًا اليوم، مع كبار الباحثين في معهد ماكدونالد لوريير، وذلك بمناسبة زيارته الرسمية إلى العاصمة الكندية أوتاوا.
وخلال الاجتماع، استعرض سعادة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات البحث العلمي وتوسيع الشراكات الفكرية وتبادل وجهات النظر إزاء القضايا والتطورات السياسية والأمنية والاقتصادية الدولية، بحضور الباحثين شوفالوي ماجومدار، مدير برنامج السياسة الخارجية والأمن القومي بالمعهد الكندي، وجوناثان بيركشاير ميل، مدير برنامج المحيطين الهندي والهادئ، والدكتور بلقان ديفلين، زميل أول.
وأكد سعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة تطلع مملكة البحرين إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات البحثية والعلمية مع المراكز والمؤسسات الفكرية في كندا ومختلف أنحاء العالم، بما يسهم في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات العالمية المشتركة في قضايا السلام والاقتصاد والأمن الغذائي والتغيرات المناخية، وخدمة المجتمع ودعم صناع القرار في إدارة الأزمات الأمنية والاقتصادية والصحية والبيئية بكفاءة وفاعلية، بما يعود بالخير والنماء على الصعيدين الإقليمي والدولي.
من جانبهم، أعرب الباحثون في معهد ماكدونالد لوريير عن تقديرهم لزيارة وفد مملكة البحرين إلى كندا، مؤكدين تطلعهم للتعاون الثنائي في المجالات البحثية والعلمية، والمشاركة في المؤتمرات والاجتماعات والندوات والمحاضرات الفكرية وبرامج التدريب السياسي والإعلامي، بما يلبي تطلعات البلدين الصديقين في ترسيخ الأمن والسلام والرخاء العالمي.
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