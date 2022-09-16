“حماية المستهلك”: المنتجات المخفضة مشمولة بالضمان كغيرها.. وفي حال المخالفة يجب إبلاغ “التجارة”

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت جمعية حماية المستهلك أن المنتجات المخفضة تكون مشمولة بالضمان كغيرها من المنتجات غير المخفضة.
ولفتت إلى أن من حق المستهلك أثناء شراء منتج مخفض أن يحصل على ضمان لهذا المنتج، مضيفة أنه في حال مخالفة ذلك يجب تقديم بلاغ لوزارة التجارة.
يذكر أن وزارة التجارة أعلنت، يوم أمس (الخميس)، إتاحة إصدار تراخيص تخفيضات اليوم الوطني إلكترونيًا دون فقدان أيام من رصيد تخفيضاتهم السنوي، موضحة الاشتراطات والمتطلبات المتعلقة بهذا الأمر.
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