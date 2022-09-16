شاهد.. طالب ينقذ طفلاً من الدهس ببيشة.. وإدارة مدرسته تُكرمه

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كرمت إدارة مدرسة ابتدائية بمحافظة بيشة بمنطقة عسير؛ أحد طلابها لإنقاذه طفلاً من الدهس بمركبة، وذلك أثناء خروجه من مدرسته.

وأظهر مقطع فيديو متداول التقطته إحدى كاميرات المراقبة؛ الطالب ويدعى عمر عبدالرحمن الشهراني وهو يسرع للإمساك بالطفل الذي كان يعدو لعبور الشارع؛ حيث تمكن من إيقاف الطفل قبل لحظات تعرضه للدهس بسيارة كان تسير على الطريق.

ونال موقف الطالب وسرعة بديهته؛ إعجاب الكثيرين الذين أثنوا على ما قام به من عمل تسبب في إنقاذ حياة الطفل، داعين له بالصلاح والتفوق في دراسته.

وقد كرمت إدارة مدرسة ابتدائية الفهد التابعة لإدارة تعليم بيشة، الطالب الشهراني وقدمت له شهادة شكر وتقدير للدور البطولي الذي قام به.



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Source akhbaar24

