الداخلية المصرية تكشف حقيقة اعتداء شخص على آخر وإجباره على تقبيل قدمه

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علقت الداخلية المصرية على مقطع فيديو تم نشره في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ويظهر فيه اعتداء أحد الأشخاص يقوم بالتعدي على آخر بالضرب داخل أحد المحلات بالإسكندرية.
وأفادت الداخلية في بيان نشرته مساء أمس الخميس: «عقب رصد تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع فيسبوك يظهر خلاله قيام أحد الأشخاص بالتعدي على آخر بالضرب بيده ممسكًا حذاء وإجباره على تقبيل قدمه داخل أحد المحلات بمحافظة الإسكندرية».
وأضافت: «بالفحص أمكن تحديد هوية الشخص (المُعتدى عليه) الظاهر بالمقطع المُشار إليه (مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية) وتبين عدم تقدمه ببلاغ في هذا الشأن».
وتابعت: «وباستدعائه وسؤاله قرر قيام أحد الأشخاص بالتعدي عليه وبرفقته (شخصان) جميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة أول العامرية ولهم معلومات جنائية».
وأوضحت: «باستهدافهم أمكن ضبطهم وبمواجهتهم أقروا بسابقة وجود خلافات بينهم واشتراط أحدهم تعديه على المذكور (المعتدى عليه بمقطع الفيديو) بالضرب لإتمام التصالح، فقاموا بإحضاره للمحل (مكان الواقعة)، وقام بالتعدي عليه بالضرب على النحو الظاهر بمقطع الفيديو، وقام آخر بالتصوير مُستخدمًا هاتفه المحمول المضبوط، تم اتخاذ الإجراءات القانونية».
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