احتدام الصراع الحدودي بين قرغيزستان وطاجيكستان مع استخدام أسلحة ثقيلة

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قال حرس الحدود في قرغيزستان اليوم الجمعة إن قوات طاجيكستان فتحت النار مجددا على عدد من مواقعه، في تصعيد للتوتر بين الدولتين الحليفتين لروسيا بعد مواجهة قصيرة هذا الأسبوع.
كما ذكر حرس الحدود القرغيزي أنه يرد بإطلاق النار بينما تدور اشتباكات على امتداد الحدود بأكملها.
وأضاف أن القوات الطاجيكية تستخدم الدبابات وناقلات الجنود المدرعة وقذائف المورتر.
بدورها، اتهمت طاجيكستان القوات القرغيزية بقصف أحد مواقعها الأمامية وسبع قرى باستخدام «أسلحة ثقيلة».
وقالت السلطات في مدينة اسفره الطاجيكية إن مدنيا قتل وأصيب ثلاثة.
ويحضر الرئيس القرغيزي صادر جاباروف ونظيره الطاجيكي إمام علي رحمان قمة إقليمية للأمن في أوزبكستان.
وأعلن حرس الحدود القرغيزي أن من المقرر أن يلتقي حاكما المقاطعتين المتاخمتين للحدود بالبلدين عند نقطة عبور حدودية ويحاولا تهدئة الوضع.
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Source akhbaar24
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