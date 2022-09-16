للرجال والنساء.. “التعليم” تعلن فتح باب التقديم على فرص قيادية لوظائف “مساعد مدير التعليم”

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة التعليم، فتح باب التقديم على 23 فرصة قيادية لوظائف مساعد مدير التعليم للرجال والنساء في مناطق متعددة من إدارات التعليم.

وقالت الوزارة إن الإعلان عن هذه الفرص يأتي تعزيزًا للاستثمار في الكوادر البشرية، وتمكين القدرات القيادية لمنسوبيها، وأن التقديم عليها يستمر حتى يوم الخميس الموافق 22 سبتمبر الجاري، عبر منصة قادة المستقبل. https://futureleaders.moe.gov.sa/portal.

وأبانت أن الفرص القيادية المتاحة تشمل: 9 فرص بمسمى مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية “بنين”، و6 فرص بمسمى مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية “بنات”، و5 فرص بمسمى مساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية، و3 فرص قيادية لوظائف مساعد مدير التعليم للخدمات المساندة.

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