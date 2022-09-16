“المياه الوطنية” توضح خطوات رفع شكوى للاعتراض على مخالفة إلكترونيا

محمد بن مسعود - الدمام - أوضحت شركة المياه الوطنية، خطوات رفع شكوى للاعتراض على مخالفة وذلك عبر خلال التطبيق الإلكتروني.
وذكرت الشركة، أنه يمكن رفع شكوى للاعتراض عن مخالفة عبر الدخول على الصفحة الرئيسية في التطبيق، ثم النقر على الشكاوى، واختيار “شكوى جديدة”.
وأكدت أنه يتم بعد ذلك الضغط على مخالفات ثم الاعتراض على مخالفة واختيار المخالفة وتحديد سبب المخالفة، وأخيراً إرسال الطلب.
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