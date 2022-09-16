أول تعليق روسي رسمي على محاولة اغتيال الرئيس “بوتين”

محمد بن مسعود - الدمام - صرح السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، بأن ما نشرته صحيفة “ذا صن” البريطانية حول محاولة اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأربعاء في موسكو غير صحيح.

ونفى بيسكوف تصريحات الصحيفة عند سؤاله عن صحة الأمر من عدمه.

يذكر أن بوتين قد سافر صباح الخميس إلى سمرقند، حيث عقد سلسلة من الاجتماعات الثنائية بما في ذلك محادثات مع الرئيس الصيني.