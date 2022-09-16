تعليم مكة ينظم ورشة عمل “حوكمة الزيارات الإشرافية الميدانية”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة

نفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في الشؤون التعليمية أمس ورشة عمل “حوكمة الزيارات الإشرافية الميدانية ” استهدفت 64 مشرفاً ومشرفةً تربوية من إدارات ومكاتب التعليم المختلفة بتعليم مكة.

وأوضح المساعد للشؤون التعليمية بتعليم مكة علي العامودي أن هذه الورشة تهدف إلى توضيح الإجراءات و تحديد المسؤوليات و الحد من الازدواجية في الزيارات الإشرافية الميدانية مع مراعاة ظروف الزيارات و تنوعها من إدارة إلى أخرى، كما تهدف إلى بناء حوكمة ملزمة للزيارات الإشرافية الميدانية وأن تكون الحوكمة مرجعية لأدائنا و تعاملاتنا للزيارات الميدانية وكذلك وحدة الهدف لجميع العاملين بالمجال الإشرافي، وصولاً لاعتماد تطبيق الحوكمة.

وبين أن هذه الورشة جاءت لتطوير العمل الإشرافي والتربوي بشكل عام لتوفر كافة الظروف المناسبة لخلق البيئة المدرسية المناسبة لأبنائنا الطلاب والطالبات لينهلوا من منابع العلم والمعرفة، مشيراً إلى أن حوكمة الزيارات الإشرافية عملية يتم من خلالها توجيه الإدارات والمكاتب و الأقسام في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة لضمان سلامة الممارسات الإشرافية في الزيارات الميدانية للمدارس من كافة الجهات المعنية بما يحقق تنمية الأداء و إدارته.

وأعرب علي العامودي عن أمله أن تدعم هذه الورشة نجاح التعليم والعمل على تطوير أداء الدور الإشرافي بما يخدم العملية التعليمية والتربوية لتحسين مخرجاتها، و إلى تمكين المشرفين والمشرفات من مهارات الدور الإشرافي في دعم العملية التعليمية واكسابهم الدور الإشرافي الفعال، لتحسين نواتج التعلم والرفع من مستوى التحصيل الدراسي والوقوف على متابعة العملية التعليمية والبيئة المدرسية من خلال الزيارات الميدانية.