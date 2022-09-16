طقس اليوم.. رياح نشطة في مكة والمدينة وأتربة مُثارة بالرياض

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الجمعة) على مختلف مناطق المملكة.

وتوقع التقرير، أن تنشط الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية، على أن يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية من منطقتي الرياض والقصيم، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة على الأجزاء الساحلية من مناطق تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة.

ونوه إلى أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق جازان وأبها والباحة، وكذلك على الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

وأشار إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-45كم/ساعة.



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Source akhbaar24

